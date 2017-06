Zu den (für den Verfasser dieser Zeilen) herausragenden Künstlern und Werken gehören hier neben denen von Felix Nussbaum der Niederländer Marl Manders mit der Skulptur „Dry Clay Head“ im Brass-Gebäude (Foto oben) und auch der aus dem Kongo stammende Sammy Baloji mit seinen Fotomontagen aus der afrikanischen Region Sub-Sahara.

Ganz besonders treffend setzte sich auch die Künstlerin Lili Reynaud-Dewar mit dem Thema „Das abwesende Museum“ auseinander. Ihre Installation „Small Tragic Opera of Images and Bodies in the Museum“ im Brass-Gebäude (kl. Foto) entstand für diese Ausstellung und könnte ein Hieb auf die Brüsseler (und belgische) Kulturpolitik im Hinblick auf die zeitgenössische Kunst sein…

Mit dieser Ausstellung unterstreicht das Wiels in Brüssel seine führende Rolle in diesem Bereich in Europa und schafft damit, was der Kulturpolitik in der belgischen (und europäischen) Hauptstadt nicht gelingt: Zeitgenössische Kunst zeitgenössisch zu präsentieren. Die Ausstellung „Das abwesende Museum“ läuft noch bis zum 13. August 2017 und bietet ein reichhaltiges Rahmenprogramm mit Events aller Art.