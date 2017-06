Überall auf dem Schiff sind Hinweise darauf zu finden, dass der Heimathafen der Mercator Antwerpen ist. Dort war sie auch nach ihrer Indienststellung 1932 tatsächlich stationiert und von dort aus stach sie auch zu fast allen ihrer 41 Reisen in See. Von vorne herein als Schulschiff für die Handelsflotte geplant, wurde ihr Heimathafen Antwerpen, weil dort seinerzeit auch die Marineschule untergebracht war, in der die Kadetten ausgebildet wurden.

Am 14. August 1960 wurde die Mercator nach 28 Jahren treuen Diensten in den verdienten Ruhestand versetzt. Bis dahin hatte sie knapp 33.770 Seemeilen zurückgelegt, was in etwa sechs Erdumrundungen entspricht. Zunächst lag sie in Antwerpen am Bonaparte-Dock vor Anker und zur 1.000 Jahr-Feier der Stadt Ostende kam die 1964 zum ersten Mal in ihre spätere Heimat. Kurz danach wurde sie endgültig dorthin versetzt. Seit 1961 ist sie schon Museumsschiff und seit September 1996 steht sie unter Denkmalschutz.