Belga

U.Ne Antwerpen bereitet sich auf den so genannten großen "Schnitt" vor. Zwischen 19 Uhr an diesem Sonntagabend und Mitternacht werden die Leien unterbrochen. Das sind die wichtigsten Verkehrsachsen um den historischen Stadtkern herum. Die Leien sind eine Reihe von Straßen in der Innenstadt Antwerpens. Sie verbinden den Süden mit dem Norden.