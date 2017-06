Nach der Ankündigung des Gewinners, sagte Julien-Laferrière: "Ich kann das Ganze noch gar nicht fassen. Ich brauche ein wenig Zeit."

Mit 13/14 Jahren sei er ins Konservatorium von Paris eingetreten. "Das ist sehr früh", so Julien-Laferrière in einem Interview mit Canvas. "Ich habe davon profitieren können, denn ich durfte in europäische Länder reisen. Der Lehrer, der mich am meisten geformt hat, war Heinrich Schiff. Danach hat Clemens Hagen versucht, mich in gewisser Weise den sehr starken und formenden Unterricht von Heinrich Schiff ein wenig vergessen zu lassen."

"Er hat mir dann geraten, meinen eigenen Weg zu suchen, ohne stets auf die Expertise eines Lehrers zurückzugreifen", erzählt Julien-Laferrière. "Als Künstler und Interpret versucht man häufig, Wörter für seine Gefühle zu finden und diese dem Publikum zu vermitteln. Ich denke, es gibt gewisse Interpreten, die sich als Träger der Partitur verstehen und die versuchen, die Partitur vergessen zu lassen, um dem Publikum die Gefühle so naturbelassen wie möglich, zu übermitteln."

"Ich habe da eine etwas andere Haltung. Ideal ist, wenn sich das Publikum und ich gemeinsam auf die Partitur, auf das Werk, konzentrieren. Wenn Sie so wollen, begebe ich mich in die gleiche Position wie das Publikum und stelle das Publikum in die gleiche Position, in der ich mich befinde."