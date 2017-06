A.Kockartz Gemeinsam mit der schwedischen Stadt Växjö hat die Universitätsstadt Löwen (Leuven - Provinz Flämisch-Brabant) den prestigeträchtigen Umweltpreis European Green Leaf Award gewonnen. Eine Jury der EU-Kommission vergab diese Awards am Freitag in Essen, der derzeitigen „Grünen Hauptstadt Europas“. Diese Auszeichnung wird von der EU-Kommission Städten verliehen, die besondere Anstrengungen in Sachen Nachhaltigkeit und Lebensqualität an den Tag legen.