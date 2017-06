Ab dem kommenden Montag werden die ersten Arbeiten an den „Leien“ in Antwerpen in Angriff genommen, was größere Umleitungen zur Folge haben wird. Schon jetzt weisen Umleitungsschilder den Autofahrern den Weg, doch ob dies effektiv hilfreich ist, ist angesichts des gerade via Twitter aufs Korn genommenen Hinweisschildes für Autofahrer, die trotz Verkehrschaos ins historische Zentrum von Antwerpen fahren wollen, fraglich. Sogar der Vorsitzende der oppositionellen Antwerpener Sozialisten SP.A, Tom Meeuw, reagierte und machte sich gleichzeitig über das Motto der Stadtverwaltung „Schlau nach Antwerpen“ lustig.