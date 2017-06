Belga

A.Kockartz Die flämische Schauspielerin Lize Feryn (Foto) steht in diesen Tagen in Deutschland vor der Kamera für die Produktion „Subs“, ein Film des Regisseurs Oskar Roehler. Feryn übernimmt in „Subs“ eine der vier Hauptrollen und spielt neben Oliver Masucci, Katja Riemann und Samuel Finzi. Der Film dreht um das Thema „moderne Sklaverei“ und ist nach Ansicht Feryns eine Art „komischer Thriller“.