Bianca Debaets (CD&V) die Staatssekretärin für Verkehrssicherheit der Region Brüssel-Hauptstadt hatte am Mittwoch die ersten „Pinger“ an die ersten ehrenamtlichen Mitstreiter verteilt. Insgesamt nehmen 540 Brüsseler Fahrradfahrer an der Aktion „Ping if you care“ teil.

Jedes Mal, wenn sich einer dieser Radfahrer in einer bestimmten Situation oder an einer bestimmten Stelle im Straßenverkehr der Hauptstadt unsicher fühlt, soll er den „Pinger“ durch andrücken aktivieren. Das Gerät übermittelt via Bluetooth sofort die Lage des „Pinger-Ortes“ an eine zentrale Datenbank.