Belga

A.Kockartz/Belga Das Fotomuseum (FoMu) in Antwerpen hat in anderthalbjähriger Kleinarbeit das historische Archiv des Fotografie- und Bildbearbeitungs-Konzerns Agfa-Gevaert gesichtet und ausgewertet. Aus diesem Inventar entstanden rund 40 Einzelbereiche der Kollektion. Diese wiederum wurden in die Bereiche Forschung und Öffentlichkeit aufgeteilt. Nun muss sich erweisen, wo diese Kollektionen ihre Zukunft haben werden.