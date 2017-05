Eines hat sich bei den Belgiern nicht geändert und das sind die Lieblingsurlaubsziele. Mit 32 % liegt Frankreich weiter deutlich vorne, gefolgt von Spanien (19 %). Allerdings haben Ferien im eigenen Land mit 16 % Italien (12 %) als drittliebstes Urlaubsziel abgelöst.

Bei Citytrips im Sommer bleiben New York, Rom und Barcelona die beliebtesten Ziele in den Absichten der Belgier. 51 % unserer Landsleute wollen im Urlaub entspannen und 38 % der reiselustigen Belgier wollen neue Kultur oder neue Kulturen entdecken.

Die meisten Belgier fahren mit dem eigenen Auto in Urlaub oder buchen Flüge ins Ausland. Besonders auffallend ist in diesem Jahr ein Phänomen, für das Europ Assistance noch keine Erklärung finden konnte. Viele Belgier wollen dieses Jahr den Zug nehmen. 2016 entfielen 2 % der Urlaubsreisen in Belgien auf die Bahn. Dieses Jahr werden es 11 % sein.