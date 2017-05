Guter Sex: Goedele Liekens zeigt Wie

Paare, die ihr Sexleben verbessern möchten, können sich jetzt (vorerst nur auf Niederländisch) Goedele.com, eine Webseite mit zahlreichen Tipps, anschauen. „Viele Menschen wissen einfach nicht Bescheid oder haben völlig falsche Erwartungen. Genussvoller Sex bleibt eines der großen Tabus unserer Gesellschaft. Auch Paare sprechen nur selten über dieses Thema“, so die Sexualtherapeutin.

Goedele Liekens problematisiert auch die Rolle von Porno, der Menschen ein falsches Bild von Sex vermittelt. „Ich bin nicht dagegen, weil Porno durchaus stimulierend sein kann. Aber dort liegt der Focus vor allem auf der männlichen Lust und davon kann man nicht echt etwas lernen.“

Mit ihrer neuen Webseite will Liekens einen Alternative anbieten. Gegen Bezahlung werden dort auch Sex-Kurse mit sehr deutlichen aber ungeschönten und realistischen Nahaufnahmen angeboten. „Ich würde mir wünschen, dass Paare sich diese Online-Videos gemeinsam anschauen und daraus lernen“, so die Therapeutin. Gedacht sind die Videos für Erwachsene. Eine erste Serie befasst sich mit dem Thema Oralsex, aber andere Sex-Spielarten sind in Vorbereitung. Gearbeitet wird auch an einer internationalen Version.