U.Ne Der interkommunale Küstenrettungsdienst von Westflandern hat an diesem Wochenende lediglich Retter in Knokke-Heist, Blankenberge, De Haan und Koksijde im Einsatz. Das bedeutet, dass man dort von 10.30 - 18.30 Uhr im Meer baden darf. An allen anderen Orten an der Küste ist das Schwimmen noch verboten und sogar strafbar.