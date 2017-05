VRT

A.Kockartz Dem ethischen Hacker Inti De Ceukelaire (Foto) ist wieder ein Coup gegen das amerikanische Präsidentenpaar gelungen. Via Facebook fand er die private Email-Adresse von Melanie Trump und lud sie auf satirische Art und Weise dazu ein, mal in seiner Heimatstadt Aalst vorbei zu schauen. Gegenüber der VRT-Onlineredaktion gab der Hacker an, dies sei sehr einfach gewesen: „Sehr unvernünftig für eine First Lady!“