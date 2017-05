A.Kockartz Was tun, wenn ein Bus auf den Tramgleisen in Panne fällt und man trotzdem pünktlich zur Arbeit erscheinen will? Ganz einfach! Man packt mit an und macht den Weg frei! So geschehen an der Haltestelle für Busse und Bahnen am Flagey-Platz im Brüsseler Stadtteil Elsene am Dienstagmorgen. Hier half eine gesunde Mischung aus Tatkraft und Solidarität bei der Problemlösung. Oder war’s vielleicht nur ein Verschieben eines Problems…?