Belgiens Bierkultur offiziell Weltkulturerbe

Belga

Die belgische Bierkultur steht auf der Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit. Nachdem die Unesco die Bierkultur am vergangenen 30. November zum Weltkulturerbe erklärt hatte, überreichte Paolo Fontani, Direktor des UNESCO-Verbindungsbüros in Brüssel, am Freitag das entsprechende Zertifikat.