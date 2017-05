Belgian Pride zieht durch Brüssel

Am heutigen Samstag konzentrieren sich die Feiern vor allem in der Nachbarschaft des Brüsseler Kunstberg und in der Altstadt. Dort wurde am Mittag das „Village“ mit verschiedenen Ständen in den Regenbogenfarben eröffnet. Auf mehreren Bühnen sorgen DJ’s bis Mitternacht für den passenden Sound.

Der Umzug startete gen 14:30 Uhr und verläuft ab der Ravensteinstraße über eine Strecke von 1,5 km. Endpunkt ist die Europakreuzung. Im Brüsseler Stadtzentrum ist bis mindestens 19:00 Uhr mit Verkehrsproblemen zu rechnen, von denen auch der öffentliche Nahverkehr betroffen ist.