Diese wurden in Tongeren, einer ehemaligen gallo-römischen Siedlung, in einer Rinne gefunden, die an einer Mauer aus dem späten 3. Jahrhundert vorbeiführte.

Ein Labor in Wien wird weitere DNA-Untersuchungen vornehmen, um Alter und Geschlecht des Dromedars zu ermitteln.

"Aufgrund der Knochen gehen wir davon aus, dass es ein schweres, großes und männliches Tier war. Aber die DNA-Untersuchung wird uns Sicherheit bringen, sodass wir ausschließen können, dass es sich um eine Kreuzung handelt."

Die Römer kreuzten Dromedare und Kamele, um besonders belastbare Tiere heranzuzüchten.