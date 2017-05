Françoise Nyssen kam am 9. Juni 1951 im Brüsseler Stadtteil Etterbeek zur Welt und studierte an der frankophonen Freien Universität Brüssel (ULB) zunächst Chemie und später Städtebaukunde. Nach einigen Jahren in Brüssel zog sie von der dortigen Baupolitik enttäuscht zu ihren Eltern nach Frankreich, wo sie ab 1980 in Arles beim Verlag Actes Sud tätig wurde, den ihr Vater zwei Jahre zuvor gegründet hatte. Daneben errichtete sie mit ihrem Mann ein Kulturzentrum, in dem Theater, Musik, Literatur und alle möglichen anderen Kunst- und Kulturrichtungen geboten werden. Ihr Vater, Hubert Nyssen (1925-2011), arbeitete übrigens vor seinem Umzug nach Frankreich als Gefängnisarzt in Antwerpen.

Ihr Verlag, Actes Sud, bringt neben namhaften französischen Schriftstellern auch international erfolgreiche Autoren in Frankreich bzw. im französischsprachigen Europa heraus, wie z.B. den Algerier Kamel Daoud, den Briten Salman Rushdie, den Türken Asli Erdogan oder den Amerikaner Paul Auster. Inzwischen wurden zwei ihrer Autoren mit dem Nobelpreis für Literatur ausgezeichnet (Imre Kertéz und Swetlana Alexievitch) und drei mit dem renommierten französischen Prix Goncourt (Laurent Gaudé, Jérôme Ferrari und Mathias Enard). Bei Actes Sud erscheinen aber auch die Bestseller von Stig Larsson und seinem Nachfolger David Lagercrantz und die Bücher der deutschen Sachbuchautorin Giulia Enders.