Autor: Uta Neumann

Uta Neumann In der europäischen Hauptstadt ist die Konzentration der Diplomaten so hoch wie nirgendwo sonst auf der Welt. 5.400 Diplomaten und ihre Angehörigen leben in Brüssel. Alle paar Jahre wechseln sie an einen anderen Ort. Um ihnen und ihren Familien zu helfen, Zugang zur Kulturszene vor Ort zu verschaffen, wurde vor zwei Jahren der "Brussels Circle of Diplomatic Artists" gegründet. Diese Gruppe Kunstschaffender aus aller Welt stellt derzeit ihre "Brussels Inspirations" in Belgien aus: Gemälde, Zeichnungen, Fotografie, Schmuck, Dekor, Skurriles oder Surreales, alles ist erlaubt, jeder Kunstinteressierte darf teilnehmen, solange ein Diplomatie-Bezug gegeben ist. Und sobald der diplomatische Koffer an einem Ort aufgeht, kommen erstaunliche Talente und großer Ideenreichtum zum Vorschein, denn kreativ ist er, unser Diplomaten-Kreis in Brüssel!