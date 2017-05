Der Friedenspreis von Ypern wird symbolisch am 11. November verliehen. Dieser Tag steht für das Ende des Ersten Weltkriegs am 11. November 1918. Und Ypern in Westflandern gilt als Symbolstadt für sinnlose Zerstörung im Krieg.

Ismail Alabdullah (Foto), ein Retter der Weißhelme, reagierte enthusiastisch auf diesen Preis. Von der VRT-Nachrichtenredaktion per Skype dazu befragt, sagte er, dass dies seine Bewegung dazu motiviere, diese Arbeit fortzusetzen: „Es ist wichtig, dass die ganze Welt sieht, was wir tun. Und dass das Leiden des syrischen Volkes gesehen wird.“ Ismail Alabdullah arbeitet schon seit vier Jahren als Rettungshelfer bei den Weißhelmen, zunächst in Aleppo. Doch dort wurden sie gegen ihren Willen vertrieben.

Der Friedenspreis von Ypern wird jedes Jahr verliehen. Eine Jury stellt eine Liste von Nominierten zusammen, wonach die Bürger von Ypern und die Schulkinder aus den Schulen der Stadt den Preisträger ermitteln. Letztes Jahr war dies die junge Pakistanerin Malala Yousafzai, die in ihrem Land für Schulbildung auch für Mädchen kämpft und bei einem Attentat schwer verletzt wurde.