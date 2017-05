In ihren „111 Orten in Brüssel, die man gesehen haben muss“, gehen sie diesem Thema auch nicht aus dem Wege, denn einer dieser Orte ist das Mahnmal für die Opfer der Anschläge an der Metrostation Maalbeek. Und auch den wohl weltweit am schlechtesten angesehenen Brüsseler Stadtteil Molenbeek haben sie nicht ausgelassen (Molenbeek gilt ja einschlägig als „Brutstätte des Islamismus“). Dort empfehlen sie u.a. einen Besuch in der „Gießerei“, in der Fonderie, in der ein kleines aber feines Industrie- und Handwerksmuseum zu entdecken ist.

Kay Walter hat einige Jahre in Brüssel gelebt und als Journalist für das Fernsehen und für die schreibende Zunft gearbeitet. Er kennt und liebt diese Stadt und hat seinen eigenen Blick auf sie. Sein Co-Autor Rüdiger Liedtke hingegen („111 Orte in München, die man gesehen haben muss“ (Band 1 und 2) sowie „111 Orte in München, die Geschichten erzählen“ und ein weiterer 111 Orte-Band über Mallorca) erlebte Brüssel auf den Streifzügen der beiden quasi als Entdecker. Diese unterschiedlichen Sichtweisen auf die Stadt machen dieses Buch besonders spannend. So bieten die Blicke sowohl eines Insiders, als auch eines neugierigen Besuchers ein Buch, das seinesgleichen sucht. Nein, ein Reiseführer der herkömmlichen Art ist dieses Buch nicht (wie es auch viele andere Bücher in dieser Reihe nicht sind).

Es ist vielmehr eine vielschichtige Empfehlung, eine Stadt über ihre skurrilen Orte und Geschichten zu entdecken. Walter und Liedtke haben einen aufregenden Bogen gespannt, den auch so manchen überraschen wird, der glaubt, Brüssel zu kennen.