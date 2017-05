A.Kockartz Beim diesjährigen Königin-Elisabeth-Wettbewerb für klassische Musik (KEW), der in diesem Jahr zum ersten Mal in seiner Geschichte dem Cello gewidmet ist, wird kein belgischer Teilnehmer dabei sein. Der Wettbewerb beginnt am Montag, den 8. Mai und endet am 3. Juni. Die VRT begleitet diesen Wettbewerb mit Livesendungen in Kultur-TV Canvas und mit Übertragungen im Klassikradio Klara.