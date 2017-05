VRT

A.Kockartz In Ronse, einer Gemeinde in den sogenannten „Flämischen Ardennen“ in Ostflandern, können auch Radfahrer auf E-Bikes geblitzt werden. Die lokale Polizei verbirgt eine sensible Blitzanlage mit hochauflösender Kamera in einem Mülleimer. Die kann auch die kleinen Nummernschilder lesbar machen, die an elektrischen Fahrrädern befestigt werden müssen…