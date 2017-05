Deutlich ist hier immer wieder, dass es sich bei den hier entdeckten Gewöhnlichen Delfinen immer nur um einzelne Tiere handelt. Meist ist dies ein Hinweis darauf, dass es dem jeweiligen Delfin nicht gut geht, denn eigentlich, wie bereits oben erwähnt, bleiben diese Meeressäuger in Gruppen. Es ist also kein Zufall, dass die meisten hier gemeldeten Gewöhnlichen Delfine kranke, schwache oder bereits verendete Tiere sind, so die Naturschützer an der hiesigen Nordseeküste.