Das Hansekontor in Brügge war das wirtschaftlich bedeutsamste der vier Kontore der Hanse. Das Kontor führte ein Siegel mit dem doppelköpfigen Reichsadler, das ihm im Jahr 1486 von Kaiser Friedrich III. verliehen worden war und dessen Gebrauch seit 1487 nachweisbar ist. Im Gegensatz zu den anderen drei Kontoren der Hanse, dem „Peterhof“ in Nowgorod, der „Tyske Bryggen“ in Bergen und dem „Stalhof“ in London wohnten und arbeiteten die Hansekaufleute in Brügge nicht von der Bevölkerung isoliert in einem eigenen Bezirk, sondern in sozialem Kontakt mit den Bürgern der Stadt.