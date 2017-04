Diese Verbindung, die alleine im vergangenen Jahr mehr als 30.000 Fahrgäste beförderte, wird ab dem 1. Mai und noch bis zum 31. Oktober wochentags täglich (auch Montags, was bisher nicht der Fall war) gefahren und zwischen dem 1. Juli und dem 15. August auch an den Wochenenden und den Feiertagen.

Zudem wird die Frequenz der Fahrten ausgeweitet. Die Boote verbinden den Steenkai in Vilvoorde mit dem Sainctelette-Platz an der Hafenstraße in unmittelbarer Nähe zum Brüsseler Stadtzentrum. Zwischenhalte befinden sich am Park Drie Fonteinen, am Heembeekkai, an der Van Praet-Brücke, am Akenkai und am Sainctelette. Die Boote durchqueren dabei den Brüsseler Hafen (Foto oben).