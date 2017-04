Nach einem ersten Beitrag zu diesen Archiven, die während des Kalten Krieges in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts für niemanden zugänglich verschlossen wurden, in der flämischen Tageszeitung De Morgen wendeten sich einige Senatoren aus dem belgischen Bundesparlament an Staatssekretärin Demir, zu prüfen, ob diese Archive ach für unser Land interessant sein könnten.

Demir lässt das Staatsarchiv in Brüssel jetzt die Schritte prüfen, die möglich machen könnten, eine Kopie des Holocaust-Archiv genannten Materials zu erhalten. Inzwischen meldet auch die „Gedenkstätte, Museum und Dokumentationszentrum für den Holocaust und die Menschenrechte“ in der Kazerne Dossin in Mechelen Interesse an dem Archiv an.

Veerle Vanden Daelen, die Konservatorin der Kazerne Dossin gab gegenüber De Morgen an, darüber bereits mit dem amerikanischen Wissenschaftler und Historiker Dan Plesch gesprochen zu haben. Plesch hatte jahrelang bei den Vereinten Nationen darauf gedrängt, das Holocaus-Archiv endlich für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Vanden Daelen hat sogar schon bei der UN in New York in dieser Angelegenheit vorgesprochen, wie De Morgen dazu meldete.