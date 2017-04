Ostern: Das Fest der Freude

Belga

In seiner Osterpredigt hat Kardinal Jozef De Kesel, Primas der römisch-katholischen Kirche von Belgien, am Sonntagmorgen in der Kathedrale von Mechelen dazu aufgerufen, in diesen unsicheren Zeiten, den Glauben an die Zukunft nicht zu verlieren und nicht vor der Angst zu kapitulieren.