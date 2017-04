Die blaue Pracht der Waldhyazinthe

Am bekanntesten ist hier in Belgien der Hallerbos, der Wald des Brüsseler Vororts Halle, für seine Blütenpracht (Foto, oben). Dorthin werden sogar Busse eingelegt, um die Wanderer so schnell wie möglich an den Ort ihrer Sehnsucht zu befördern. Am Osterwochenende ist hier mit Hochbetrieb zu rechnen, aber es gibt durchaus Alternativen , wo sich die wohlriechende Farbenpracht genau so prächtig entfaltet.