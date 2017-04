Moortgat ist als Mäzen und Sponsor von Kultur bekannt. So sponsert er das Kulturzentrum Wiels (eine frühere Brauerei in Brüssel) und die Biennale von Lyon in Frankreich. Die Miete will er eben so wenig erhöhen, wie den Gastronomieanteil des Gebäudes. Sein Unternehmen betreibt im Flagey das Café Belga und das Restaurant Variétés. Michel Moortgat will lediglich versuchen, die bereits länger leerstehenden Räumlichkeiten in dem Gebäude dauerhaft zu vermieten, damit sich seine Investition in Kultur und Architektur zumindest ein wenig wirtschaftlich lohnt.