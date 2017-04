Das Resultat dieser Umfrage ist nach Ansicht der Verbraucherschützer allerdings eher enttäuschend, denn keine einzige Stadt schnitt hier wirklich gut ab und allerorts sind deutliche Verbesserungen nötig, um den Radfahrern wirklich entgegenzukommen.

Brügge und Hasselt sind die besten Schüler in Belgien, wenn es um Radwegenetze, um Stellplätze für Fahrräder und um Verkehrssicherheit rund um das Fahrradfahren geht. Auf Ebene der Luftqualität beim Radfahren gehört wiederum Brügge zu den besseren Städten, doch Wavre in Wallonisch-Brabant schneidet hier laut Test Aankoop noch besser ab.

In Sachen beim Radfahren eingeatmete Schadstoffe schneidet die belgische Hauptstadt Brüssel am allerschlechtesten ab. Radfahrer in Antwerpen und Charleroi sind dort nicht wesentlich besser dran. Für nicht wenige Bewohner dieser Städte ist dies Grund genug, um nicht Fahrrad zu fahren…