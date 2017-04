Vor diesem Stichtag gab es einige Jahre lang heftige Diskussionen und eine vorausschauende Planung. Hieran hätten hunderte Menschen mitgearbeitet, so Watteeuw von den flämischen Grünen: „Dies wird unsere Stadt sicherer und angenehmer gestalten und genau das wollen wir auch. Dieser Plan kann nur dank der Unterstützung der Genter Bürger gelingen, denn letztendlich sind es die Genter, die in ihrem täglichen Leben fühlen werden, was dieser Verkehrsplan bedeutet. Schließlich müssen sie sich entsprechend anpassen.“

Der grüne Stadtrat fügte hinzu, dass er und seine Stadt nicht zögern würden, den Verkehrsplan dort anzupassen, wo es sich als notwendig erweise. Damit rief er auch die Bewohner seiner Stadt dazu auf, sich konstruktive Gedanken in der Praxis dazu zu machen. An diesem Montag blieb ein Verkehrschaos in und um Gent aus, doch dies ist dadurch zu erklären, dass die Osterferien angebrochen sind. Der nächste Stichtag ist der 18. April, der erste „normale“ Arbeitstag nach Ostern…