Belga

A.Kockartz/Belga/dpa Belgiens ehemaliger König Albert II. und Delphine Boël (Foto) haben einen jahrelangen Rechtsstreit geführt, in dem es darum ging, ob die in London lebende Künstlerin eine leibliche Tochter des früheren Monarchen ist. Doch jetzt wurde diese Vaterschaftsklage vom erstinstanzlichen Gericht in Brüssel abgewiesen. Für sie ist das eine herbe Niederlage.