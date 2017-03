Inzwischen gilt dieses Viertel aber auch als einer der wichtigsten Orte in der belgischen Hauptstadt für Art Deco-Häuser - Wohnungen und Handelsgebäude. Dazu gehören zweifellos das Appartementgebäude „Gérard Koninckx Frères“ in der Iepernlaan 34 bis 36, das Kaai-Theater und die „Garage Citroën“ (Foto), aus der in Zukunft eine Außenstelle des Centre Pompidou in Paris werden soll. Doch das ist ein Politikum und eine ganz andere Geschichte…

Unser Weg führt nun entlang des Kanals Brüssel-Willebroeck, vorbei an einem riesigen Backsteingebäude mit dem Namen „Klein Kasteeltje - Petit Château“. Dieses „Kleine Schloss“ war lange eine Kaserne, die keinen besonders guten Ruf hatte! Hier mussten zu Zeiten der Militärpflicht die jungen Rekruten zur Musterung antreten… In den letzten Jahren war dieses Gebäude ein Wohnheim für Asylbewerber. Von dort aus spazieren wir weiter mit Blick auf die alten Stapelhäuser beiderseits des Kanals in Richtung Vlaamsepoort.