Gemeinsame TV-Spendenaktion 12-12

Am so genannten Horn von Afrika und insbesondere in den Staaten Süd-Sudan, Jemen, Somalia und Nigeria wütet aufgrund von Dürre, militärischen Konflikten und extremer Armut erneut eine schwere Hungerkrise. Betroffen sind insgesamt 20 Millionen Menschen. Fast 1,5 Millionen Kinder sind extrem unterernährt.