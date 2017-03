A.Kockartz Der 22. März wird in Belgien stets ein Tag sein, an dem ein ganzes Land an die Terroranschläge des gleichen Tages im Jahr 2016 denken wird. An diesem ersten Jahrestag der Attentate fanden überall im Land und vor allem in Brüssel Gedenkveranstaltungen aller Art statt. Dieser Bilderreigen soll diesen Tag, der so schwer in Worte zu fassen ist, zusammenfassen.