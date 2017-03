Mitten im Zonienwald im Südosten der Region Brüssel-Hauptstadt stößt man plötzlich auf eine offene Lichtung, in der perfekt aufeinander abgestimmt 32 Birken kreisförmig beieinanderstehen. Diese Bäume sehen so aus, als würden 32 Menschen Hand in Hand im Kreis stehen. Genau diesen Effekt hatte Landschaftsarchitekt Bas Smets (kl. Foto) vor Augen, als er von der Brüsseler Regionalregierung den Auftrag erhielt, eine Gedenkstätte für bei den Anschlägen auf den Flughafen von Zaventem und die Metrostation Maalbeek in Brüssel zu entwerfen.