Und den Machern dieser Ausstellung in der Brüsseler Börde ist eine ebenso einzigartige Präsentation gelungen: Von der Decke der riesigen Börsenhalle herunter hängen transparente Planen an denen die Fotos von Steve McCurry aufgehängt wurden.

Diese Planen hängen kreuz und quer durch den Raum angeordnet und sorgen so für eine Art Labyrinth, in dem man sich mit verwunderten Augen verlaufen soll. Und immer wieder kündigen sich neue Fotos und damit neue Eindrücke an. Die Ausstellung „The World of Steve McCurry“ in der Brüsseler Börse ist unbedingt empfehlenswert. Und dabei muss man kein Fachmann für Fotografie, Journalismus oder neuzeitliche Geschichte sein. Neugierig sein reicht vollkommen…