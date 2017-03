Die Fotos zu „Higher Ground“ sind hauptsächlich in den Alpen, in Frankreich, Deutschland, Österreich und in der Schweiz entstanden. Sie zeigen Berglandschaften, in die von Menschenhand geschaffene Betonanlagen geschlagen wurden, damit die Touristen auch außerhalb der Wintersportsaison etwas „zum gucken“ haben. Doch zumeist sind die zu entdeckenden Landschaften und die darin aus touristischen Gründen erbauten Hotel- und Sportanlagen eher hässlich und zeigen gerade im Sommer die Wunden, die der Mensch darin geschlagen hat.

Man mag sich nach jedem gesehenen Bild die Frage stellen, warum Touristen ihre Sommerferien gerade in solchen Gegenden verbringen. Kahle Berglandschaften, in denen Wiesen und Bäume keine Chancen haben und Anlagen in Gegenden, in denen auch im Winter kaum noch Schnee fällt, sehen eher traurig aus. Und die Menschen, die Karl De Keyzer dort bildlich festhält, wirken auch nur selten wirklich glücklich… Soll dies die Welt sein, in die wir vor der Sintflut flüchten sollen? In beiden Reportagen verbindet Karl De Keyzer in seiner unnachahmlichen Art und Weise Absurdes, Kaputtes und Zerklüftetes mit Schönheit, Anmut und Ästhetik.