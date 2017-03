Natürlich soll der neue alte Begriff „Ostbelgien“ auch zur touristischen Selbstdarstellung dienen und nicht zuletzt auch zur eigenen Identifikation der Ostbelgier selbst. Es geht aber um mehr als das nur um das Image, wie die Internetseite „Ostbelgien Live“ (bisher DG Live) darstellt:

„Nur attraktive Standorte ziehen Menschen an und wachsen. Nur die Möglichkeit, Fachkräfte einzustellen, lässt Unternehmen in eine Region investieren. Und nur attraktive Standorte ziehen auch Touristen an. Einheit und eine gemeinsame Botschaft existieren aufgrund der vielen verschiedenen Marken nicht. Das soll sich ändern. Das Standortmarketing betrifft also sämtliche Lebensbereiche. Und die Frage nach dem Standort stellt sich vor allem beim Übergang in eine neue Lebensphase:

Wo mache ich meine Ausbildung?

Wo will ich arbeiten?

Wo sollen meine Kinder aufwachsen?

Wo kann ich mein Unternehmen gründen?

Wo will ich alt werden?

Ein Standort, der versäumt, sich erfolgreich zu positionieren, riskiert wirtschaftlichen und sozialen Stillstand. Vor diesem Hintergrund ist ein griffiger und eindeutiger Name der erste Schritt zu mehr Wohlstand, Fachwissen und Lebensqualität. Bisher wurden die Angebote und Initiativen in Ostbelgien unter verschiedenen Begriffen kommuniziert und vermarktet. Einheit und eine gemeinsame Botschaft existieren aufgrund der vielen verschiedenen Marken nicht.

Das soll sich ändern:

Regierung und Ministerium werben für die "DG".

Die Tourismusdestination wirbt für "Ostbelgien".

Die Marke "Made in Ostbelgien" wirbt für regionale Produkte.

Die duale Ausbildung wird als "Made in DG" vermarktet.

Einheit und eine gemeinsame Botschaft existieren aufgrund der vielen verschiedenen Marken nicht. Das soll sich ändern! Mit der Erkenntnis, dass jeder für sich alleine zu wenig Werbekraft am Markt hat, soll die Dachmarke "Ostbelgien" die verschiedenen Aktivitäten bündeln.“