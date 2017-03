CuttingEdge.be

A.Kockartz Die belgische Rapperin Coely (Foto) und die belgische Band SX verpassen ihre Auftritte beim äußerst wichtigen amerikanischen Showcase Festival SXSW in Austin/Texas. Nach Visumproblemen wurde ihnen die Einreise in die USA verweigert. Erst Anfang dieser Woche deutete der amerikanische Zoll veränderte Visumbedingungen an.