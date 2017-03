Belga

A.Kockartz Die Verwaltung des Tierparks Pairi Daiza in Brugelette zwischen Mons und Ath in der wallonischen Provinz Hennegau hat sich dazu entschlossen, die Hörner seiner Nashörner zu kürzen, um sie vor Wilderern zu schützen. Ein Tierarzt werde die Hörner zusätzlich zu den bereits vorhandenen Sicherheitsvorkehrungen kürzen, kündigte Pairi Daiza-Direktor Eric Domb (kl. Foto) am Wochenende an.