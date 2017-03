A.Kàckartz Auch in diesem Jahr wird das „Carolus V Festival“ wieder ein Stück Renaissance in die belgische Hauptstadt bringen, bzw. künstlerische und wissenschaftliche Errungenschaften aus dem 15. Und 16. Jahrhundert sichtbar machen. Die auffälligsten Merkmale dieses Festivals über die Zeit von Kaiser Karl V. sind eine Ausstellung über einen florentinischen Künstler, das Erasmus-Haus in Anderlecht und ein vom Kaiser selbst geschriebener Brief.