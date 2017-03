A.Kockartz König Philippe und die hiesigen Autofans dürfen aufatmen. Der Mercedes 600 Pullman von König Baudouin, in dem viele Mitglieder der königlichen Familie zur Hochzeit fuhren, bleibt in Belgien. Ursprünglich sollte der Wagen vom Mercedes-Museum in Stuttgart übernommen werden, doch der Ankauf kommt nicht zustande.