Als die Fähre am Abend dieses Tagen gegen 19 Uhr mit seinen 459 Passagieren, den insgesamt 80 Besatzungsmitgliedern und 131 Fahrzeugen (PKW, LKW und Busse) an Bord aus dem Hafen von Zeebrügge auslief, waren die Bugklappen durch die Unaufmerksamkeit des zuständigen Bootsmannes noch nicht gänzlich geschlossen. Auf der Nordsee herrschte gerade leichter Seegang, was dafür sorgte, dass bei der zum Auslaufen erforderlichen 180°-Wende schnell eine große Menge Wasser in das Schiff eindringen konnte.

Diese Wassermenge sorgte für eine leichte Neigung der Herald of free Enterprise nach Backbord, was zum Verrutschen der Ladung und einiger Fahrzeuge an Bord führte. Die Fähre kenterte unweigerlich und ging unweit einer Sandbank rund anderthalb Seemeilen vor Zeebrügge binnen nur zwei Minuten unter. Die Fähre sank zum Glück nicht vollständig, sondern blieb bei neun Meter tiefe auf der Seite liegen. Bei diesem Drama verloren offiziell 193 Menschen ihr Leben.