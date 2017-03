Antwerpen: Fritten vom Sternekoch

Belga

Der Holländer Sergio Herman (Foto), rangiert im weltweiten Koch-Ranking auf Platz Nummer 17 der besten Köche. In hohem Tempo eröffnet er in Belgien und in den Niederlanden seine ‚Frites Ateliers‘ in denen es Pommes frites mit Basilikumdressing, mit Chili- oder mit Kimchi-Soße gibt. In Antwerpen ist das neue Kartoffel-Konzept des Sternekochs der absolute Renner.