A.Kockartz/A.Verstraete Der am Donnerstag bei einer Lawine ums Leben gekommene Belgier war ein in unserem Land recht bekannter und vielversprechender Filmemacher. Constantin Didisheim (25) drehte vor allem Kurzfilme, Musikvideos und Reportagen. Zuletzt arbeitete er an Portraits zum Anschlag vom 22. März 2016 auf Zaventem und Brüssel.