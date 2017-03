Normalerweise öffnet der Japanische Garten jedes Jahr Anfang April seine Tore für die Besucher, doch in diesem Jubeljahr können die Besucher bereits ab dem 4. März die Anlagen in Augenschein nehmen. Die Saison ist dann am 31. März wieder zu Ende. Die Feiern zum 25jährigen Bestehen des Japanischen Garten werden „Yokoso Festival“ genannt. Yokoso bedeutet „Willkommen“.

Viele einzelne Aktivitäten sind dazu geplant, wie z.B. ein Pop Up-Restaurant im Garten und die Möglichkeit, in der Zeit vom 18. bis zum 31. Juli auch dort einmal zu übernachten. Dazu kommen noch ein Wochenende für Kinder und ein Bonsaï-Festival sowie als Höhepunkt ein großes Geburtstagsfest am 20. November. In und um Hasselt werden weitere Events im Zeichen des „Yokoso Festivals“ stattfinden, wobei Mode, Theater und Tanz oder auch Literatur zum Zuge kommen.