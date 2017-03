Reporters

A.Kockartz Im vergangenen Monat Februar haben 122.460 Landsleute auf den Konsum von Alkohol verzichtet und laut Motto ersatzweise Wasser getrunken. Damit folgten die Teilnehmer an dieser Initiative einem Aufruf verschiedener Organisationen gegen Krebs und gegen Suchtkrankheiten in Belgien. Dabei wurde auch Geld gespendet, das an die Krebsforschung weitergegeben wird. Jetzt im März steht eine weitere Kampagne an: „Tage ohne Fleisch“.