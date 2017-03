Dass die Wahl des Österreichischen Rundfunks ORF auf Nathan Trent und „Running on air“ fiel, ist für ihn und seine flämische Backgroundsängerin eine große Überraschung, denn in der Alpenrepublik meldeten sich über 300 Kandidaten für Kiew an. Die Flamin bezeichnet das Lied als „poppige R&B-Nummer“, die fröhlich und ermutigend sei.

Helena de Maertelaere studiert in Wien Gesang und Schauspielerei und ist dort bereits als Sängerin, Tänzerin und Schauspielerin aktiv. Doch bald will die in ihre belgische Heimat zurückkehren, um hier an ihrer eigenen Karriere zu arbeiten. Hier möchte sie eine Laufbahn als Sängerin und/oder Schauspielerin einschlagen. Sie sei offen für alles, so de Maertelaere in Wien.